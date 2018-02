En læretid for de liberale

Man kan sagtens begræde, at vi konstant i disse år må forholde os til kultursammenstød, uro og danske normer under pres. Men det fører også noget godt med sig, idet vi får lejlighed til at gentænke nogle af de begreber, som vi måske længe har forsømt at forholde os til. På ny må vi overveje, hvad vi forstår ved frihed, samhørighed – og også diskrimination. Det er i disse dage især det berygtede burkaforbud, der skaber diskussion, hvilket ikke blot skyldes den vigtige tilkendegivelse af, at massiv tildækning ikke harmonerer med dansk sædvane. Sagen illustrerer også, hvordan det meget liberale samfundssyn forudsætter, at der hersker et grundlæggende fælles menneskesyn. Det er svært konsekvent at argumentere for personlig frihed og mod burkaforbud, når nogle personers opførsel helt modsiger den bestående orden, og visse liberale politikere synes for tiden lidt forvirrede. Også de er jo formet af en epoke, hvor man er blevet underforsynet med indsigt i betydningen af kultur og religion, hvormed man kan få svært ved at navigere. Først og fremmest fordi vilkårene i kraft af den muslimske indvandring har ændret sig så meget.

Det moderne danske frihedssyn er stærkt præget af en slags kulturløs individtænkning og drømmen om en mere nivelleret og overnational verdensorden efter Murens fald. I dag er meget anderledes, for spørgsmål om folkelig identitet og kulturelle forskelle vender tilbage, og det skal også de liberale prøve at håndtere. Forleden offentliggjorde de to ministre fra Liberal Alliance, Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Ole Birk Olesen en kronik, hvori de beskrev de velkendte tragiske paralleltilstande, som jo af mere konservativt tænkende sjæle i årtier har været forudsagt. Nu har også disse to ministre opdaget dem, og i forsøget på at finde et passende ståsted meddelte de her, at man er villig til at tage ”kontroversielle midler i brug”. Nøjagtig hvilke stod ikke helt klart, men interessant er det, at de to ministre i kronikken nærmer sig tanken om at diskriminere, idet de skriver, at parallelområderne skal reguleres, mens det øvrige land skal gå fri. De skrappe tiltag ”hverken kan eller skal gælde for alle”, står der skrevet, og vi oplever, hvordan nye problemstillinger i samfundet kan få ellers kasserede tankegange til at vende tilbage.

Det har nemlig længe for de fleste været umuligt at forbinde tanken om diskrimination og forskelsbehandling med noget brugbart. Da vi her i landet i 1983 indførte den udlændingelov, der gav enhver ret til at få en asylsag prøvet i Danmark, udtalte den liberale Bjørn Elmquist: ”Vi kan nu sige, at vi i hvert fald herhjemme i vort eget hus gør, hvad vi kan for ikke at diskriminere på national basis.” Hvormed det jo indikeres, at retten til at bo i Danmark principielt set ikke i særlig grad bør tilfalde danskere. Landet er for alle interesserede, og man aner udfoldelsen af anti-diskrimination som definitiv ideologi. Diskrimination kan bestemt være af det onde, det ved vi, men i dag kender vi også følgerne, når kampen mod den drives for vidt. Måske kan vi ligefrem langsomt genvinde en del af troen på, at man i en nation både må hævde bestemte normer ved lov og i særlige tilfælde forskelsbehandle for at værne om den virkelighed, man vil bevare. Denne tid udgør en læreperiode for os alle, og man må håbe, at også de mest liberale stemmer forstår at gribe chancen. Det er nu, at visse ting skal tænkes igennem én gang til.