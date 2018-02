Den frydefulde dømmesyge

En bestemt talemåde høres ofte, når et menneske konfronteres med et moralsk anliggende. Typisk lyder det, at man ikke vil gøre sig til dommer, men det er nemmere sagt end gjort at afholde sig fra netop det. En skyggeside ved det menneskelige er tilbøjeligheden til at dømme, og senest oplevede vi det efter afsløringen af, at Venstre-politiker Jakob Engel-Schmidt i sommer kørte bil med kokain i blodet. Dette udgør unægtelig et fejltrin, men den barske reaktion er sigende for vor tid. Jakob Engel-Schmidt er blevet udskammet som næsten evigt fortabt og fremstår som endnu et offer for en fælles forarget kraft, der hurtigt kan placere et menneske i rollen som en blanding af skrækeksempel og underholdningsobjekt. Sagen om Engel-Schmidt fremviser det selvforstærkende karaktermord i dømmesygens tegn, forfatter Jens Christian Grøndahl har for nylig oplevet en lignende tur i hovedrollen, og på sin egen måde levede Prins Henrik i den i mange år.

Fænomenet er jo ikke nyt. Mennesket har altid peget fingre, men laster kan forstærkes. Det bliver denne ikke mindst i dag gennem medierne, der delvist lever af at udstille enkeltpersoner som dagens synder. Men samtidig skal dømmesygen ses i lyset af vor tids manglende bevidsthed om en almagt, der i sidste ende er ene om at dømme. Kendetegnende for den vestlige verden er, at man har troet, at man ved at afskaffe tanken om, at Gud også kan dømme, har banet vej for et mere humant menneskeliv. En del af effekten er dog, at man trækker dommen ned på jorden og gør den til et brutalt menneskeligt anliggende. Hermed vokser længslen efter at finde nåde i hinandens øjne, mens dette selv at dømme kan føles ekstra godt. I sin strengt ateistiske tænkning konkluderer den franske eksistentialist Jean-Paul Satre, at når mennesket vælger sin egen moral: ”… er det umuligt at mene, at han skulle have valgt anderledes.” Den enkelte vurderer suverænt selv, og i dette skråsikre jordeliv uden samvittighedsfuldt udsyn til himlen kan viljen til at forstå andre blive overskygget af fryd ved at udskamme.

Jens Christian Grøndahl fik det som sagt at føle. En udtalelse fra ham om den svenske journalist Kim Wahl er blevet tolket, som mener Grøndahl, at denne kvinde selv bar et ansvar for sin tragiske skæbne i ubåden. En sådan læsning af mandens ord forudsætter nærmest ond vilje, og vi lærer igen, hvordan en ophidset domfældelse lammer samtalen. Nysgerrighed efter at forstå et budskab, kvæles af trangen til at dømme personen bag det, og hvem har lyst til at tale ind i det rum? Også Prins Henrik mærkede den negative vilje. Der herskede i synet på ham en forståelig irritation over de manglende danskfærdigheder samt hans lidt illoyale valg af endeligt hvilested, men derudover eksisterede der omkring ham en boble af sarkastisk forbehold, der er nært beslægtet med frydefuld dømmesyge. Medierne førte an, men den hånende tilgang blev en del af fortællingen om Prins Henrik, og når et menneske går bort, står man tilbage med spørgsmålet om, hvordan man tænkte om ham eller hende, mens tid var. Det gælder også, når de kongelige tager herfra, for med deres fødsel, liv og død forenes vi i tanken om, hvad et livsforløb er. Og med hvilket sindelag man iagttog den, der ikke er her mere. Samt dem, der er her nu.