Landegrænsens renæssance

I betragtning af hvor ofte det siges, at politikerne blot driver symbolpolitik, skal det understreges, når tiltagene får konkret effekt. Grænsekontrollen, der blev indført i januar 2016 i kølvandet på den store emigrantstrøm, har fået mange sarkastiske og hårde ord med på vejen og er blevet omtalt som en ren populistisk manøvre. Nu ved vi imidlertid, at den foreløbig har ført til afvisning af næsten 5500 udlændinge uden et anerkendt ærinde i landet og 265 sigtelser for menneskesmugling. Hvilket må siges at være værd at tage med. Måske kan kendsgerningerne rokke lidt ved nogle af de stivnede reaktioner, der længe har præget samtalen, og som jeg selv atter forleden oplevede ved en middag, hvor talen faldt netop på grænsekontrollen. Da jeg omtalte den som et naturligt princip i et land, kiggede flere af de øvrige gæster på mig, som havde jeg argumenteret for dødsstraf. Hævdelsen af landegrænsers betydning forbindes stadig i visse kredse med en anden og mindre oplyst tid, som vi bør bevæge os helt væk fra.

Politikens Peter Wivel berørte forleden dette. Med henvisning til to udenlandske forfatteres analyse af tidens identitetsdebat skrev han, at nationen er et ”kunstprodukt”. Dette rummer selvfølgelig en vis pointe, idet den blandt andet opretholdes af institutioner, som vi selv har skabt, men samtidig genopdager vi i disse år, at nationalstaten for mange føles som alt andet end kunstig. Wivel skriver om den flydende identitet, hvor intet længere er selvfølgeligt, og hævder, at ”de fleste vil meget have sig frabedt at få deres identitet dikteret.” Her dyrkes en klassisk moderne forestilling om det autonome individ, der tilbagelægger tidligere idéer om menneskenaturen og blot nyder at definere sig selv. Men møder denne tanke ikke en del modsigelse? Er den nationale besindelse i Vesten ikke netop tegn på, at mange faktisk ønsker at være defineret af noget mere end blot sig selv? Når Wivel frembærer det synspunkt, at ”den aggressive identitet finder udtryk i symbolpolitik på laveste plan,” må man spørge, om ikke en del af det, han ser som aggressivitet, også kan forstås som en længsel efter en dybere fælles identitet, hvor man ikke nærer trang til at bekæmpe nogen. Men først og fremmest vil leve i fred og orden.

Drømmen om den flydende identitet lægger ikke blot et stort pres på hver enkelt, der forventes at kunne sætte alle de afgørende ord på sig selv. Den forsømmer også at anerkende menneskets basale frygt for simpelthen at gå til i grænseløst kaos, og hvis man ikke selv mærker denne frygt, bør man stadig have øje for, at den eksisterer. Når landegrænsen for tiden oplever en renæssance, må det ses som billedet på noget større. For mens det for nogen er udtryk for aggressiv hævdelse af identitet, repræsenterer det for andre kærlighed til og respekt for den nødvendige ramme til sikring af mest mulig tryghed på jorden. Og inde i én selv. Skældsordet ”symbolpolitik” bruges ikke blot om det, som man finder populistisk og uden reel effekt. Det udspringer tilsyneladende også af en dyb modvilje, når man står overfor et syn på mennesket og kulturen og religionen, som man mener hører en anden tid til. Men måske skal man anvende ordet med lidt mere omhu. I hvert fald kan vi konstatere, at grænsekontrollen har en effekt og blandt andet bekæmper menneskehandel. Den omstændighed skal vist med, når vi diskuterer det flydende og det menneskelige i vor fremskredne tid.