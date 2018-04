Påskens sejr over tiden

Der er grund til årvågenhed, når et menneske begrunder de mindre heldige handlinger i sit liv med, at ”sådan var tiden”. Udover forsøget på at fralægge sig ansvar tyder udsagnet på en vis spaltning i selvopfattelsen, som var man et væsen, der i visse perioder ikke har en selvstændig dømmekraft. Senest har vi erfaret fænomenet angående beskrivelsen af dele af filmmiljøet i 1970`erne, hvor man dyrkede tanken om det frisatte og grænseoverskridende, der voksede ud af 1968. Det står efterhånden klart, at synet på pædofili, incest og drifternes frie udfoldelse blev betragtet meget anderledes end i dag, og på få årtier har vi bevæget os fra dyrkelsen af det tøjleløst selvrealiserende til stor optagethed af krænkelse og retten til at have sin krop i fred. Det normløse dominerer fortsat basalt set vor tid i skikkelse af en næsten forstenet tro på individets uendelige frihed, men blikket på 1970`erne belærer os ikke blot om konsekvensen af de frisatte kræfter. Det hjælper også til en erkendelse af menneskets tilbøjelighed til at underlægge sig tidens tænkning.

Den erkendelse skal ses i lyset af påskedag, hvor den centrale begivenhed på én og samme tid er bundet til tiden og hævet over den. Ordene om den tomme grav beskriver selve det punkt, i forhold til hvilket alt skal måles – vore handlinger, vore tanker og dét, vi måske bevidst eller ubevidst bruger andre mennesker til for selv at blive bekræftet. I 70`erne mente flere af de mere eksperimenterende typer sikkert (dog næppe de, der systematisk misbrugte børn), at de netop tog vare på andre ved at indføre dem i fremtidens harmoniske fællesskab. Men sagen er bare, at den enkelte midt i sine smukke bestræbelser kan blive så selvretfærdig og opslugt af egen mission, at næstekærligheden forvrænges og måske kan udarte til sit eget modsatte. Ja, den kan udvikle sig til ren egoisme. På den måde er vi alle sammen underlagt faren for i den store verdslige tummel at fare vild i forhold til den etiske dømmekraft, og midt i de velkendte diskussioner om hvorvidt religiøsitet er nødvendig for at holde mennesket fast på det gode, er netop dette et vigtigt argument. Ja, det religiøse er nødvendigt, fordi tidens skiftende normer skal ses i forhold til en til alle tider uforanderlig højere fordring om at træde til side for den anden.

Det er dén fordring, der stadfæstes påskedag. Med den tomme grav og Jesu sejr over døden åbenbares hans sande autoritet samt en medmenneskelighed, der er hævet over enhver tænkelig tid. Nu er det ikke længere epokernes forskellige tankerækker, der udgør rammen for vore liv. Nu er det den endegyldige kærlighedsdemonstration, der pålægger enhver at forsøge at løfte ansvaret for den anden, for nu findes der en uomgængelig kilde til det etiske. Derfor er det ikke længere muligt at forklare sine ulykkelige gerninger med, at der var tale om en anden tid, for også dengang vidste du bedre. Med påskemorgen ved vi altid bedre, og det burde man også have gjort i 1970`erne, hvor kærligheden i nogle tilfælde syntes at være blevet vendt til noget helt andet. Vi skal være årvågne overfor de relativerende tanker og udtryk som ”sådan var tiden” eller ”det var en anden tid”, for i sidste ende lever vi kun i én tid. Og den er kristen. Glædelig påske til alle.