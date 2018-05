Kan Søren Pind tillade sig at gå?

Det er en enorm opmærksomhed, Søren Pind har draget til sig, siden han meddelte, at han forlader dansk politik. Begivenheden vækker andet i folk end almindelig nysgerrighed ved, at en minister pludselig smider tøjlerne, for Søren Pind sætter flere tanker i gang. Hans beslutning får én til at overveje rimeligheden ved så tidligt at træde tilbage, når man har noget vigtigt at bidrage med, og den giver næring til forestillingen om, at mennesket i dag som noget naturligt flere gange i løbet af livet bryder op. At man genopfinder sig selv og rykker videre fremfor at tjene det samme sted meget længe. Måske hele livet. Den udvikling leder os frem til en bestemt mistanke angående sindelag. Er man mon i færd med at blive så optaget af sin egen rastløst selvopfyldende færd gennem livet, at man mister sans for, at der er noget større på spil? Det gode ved Søren Pind er, at han åbenlyst selv tænker over dette, og han er fuldt ud klar over, at mennesket skal se sig selv som én, der tjener den givne sammenhæng. Derfor kan vi godt tillade os at se kritisk på hans beslutning. Ja, jeg tror faktisk, at han vil finde det opbyggeligt.

Søren Pind har flere gange udtalt, at det vil blive normen, at et menneske skifter bane seks syv gange i løbet af livet, og det er ikke en udvikling, man skal påskønne. Naturligvis kan man i sin tilværelse vælge en ny retning – jeg gjorde det selv, da jeg i sin tid forlod journalistikken for at blive præst – men det skulle nødig blive en livsstil. Det tager nemlig tid med seriøsitet at træde ind i en ny virkelighed og tilegne sig nye tanker, evner og indsigter, og Pinds beskrivelse af fremtidens omskiftelighed lyder som en vej fyldt med risiko for mere overfladiskhed. Hvilket i høj grad kan være udmattende og desillusionerende for den enkelte selv. Der er konsekvenser forbundet med at forlade et sted, og det skyldes ikke kun det faglige indhold, men også de relationer, der gennem årene gror frem som en selvstændig værdi. Disruption-mentaliteten må ikke komme til at dominere vores syn på at gå på arbejde og have kolleger, for vi risikerer at glemme, at et samfunds harmoni og styrke også har at gøre med den enkeltes trofasthed. Hvis vi i hyldest af den store omstillingsparathed gør det til et ideal at være på farten, skader vi både fællesskabet og det menneske, der vænner sig til rastløst at forfølge sine egne interesser.

I sportsverdenen taler man ofte om betydningen af for eksempel i en fodboldklub at have en kulturbærer, som andre kan måle tidens gang med. Kulturbæreren tilhører i sporten en uddøende race, fordi de færreste spillere på professionelt niveau bliver det samme sted meget længe. Og de bliver også færre i politik. Søren Pind var med sin historiske og religiøse bevidsthed en kulturbærer. Han beskriver selv, hvordan professionalisering og afstanden mellem styre og folk beklageligvis vokser, mens partiloyaliteten skrumper, og set i det lys kan han faktisk ikke tillade sig at gå. For jo mere man har at bidrage med, desto mere pligt har man til at blive. Jeg erkender, at hvis man er meget træt, så er man meget træt, og ingen kan tvinges til at kæmpe videre. Men lad os i det mindste benytte Søren Pinds afsked til at huske, at tiden råber på mennesker, der forstår værdien af at blive af pligt overfor den større sammenhæng. Fremfor dem, der konstant skal videre for deres egen skyld. Om og om igen.