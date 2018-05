Krænkelsens regime

Da Lars von Trier i 2013 gav os filmen ”Nymphomaniac” opstod der en interessant debat. Jeg var selv med til at indlede den, idet filmen ansporede til spørgsmålet om, hvorvidt der findes grænser for kunstens udtryk. ”Nymphomaniac” størknede i et ret éndimensionelt knæfald for det destruktive og fremstod dermed så afskåret fra det etisk opbyggelige, at filmen i mine øjne mistede betydning. Min pointe var, at hvis ikke kunsten i sidste ende vil mennesket i en eller anden fastholdelse af håb, skrumper dens relevans. Flere anklagede mig for at ville berøve kunsten sit frie udtryk, men det var slet ikke tilfældet. Jeg insisterede blot på at diskutere forholdet mellem kunst og etisk bevidsthed, og interessant nok forlyder det, at Lars von Trier i sin nye film ”The House That Jack Built” kredser om netop den samtale. Udover de meget omtalte scener med blodig maltraktering af mennesker rummer filmen ifølge de første anmeldelser også en diskussion om, hvorvidt kunsten kan miste væsentlighed, når alle etiske grænser overskrides. Til dette svarer Lars von Trier efter alt at dømme nej.

Netop derfor forekommer denne instruktør mig mindre og mindre interessant, men det forbehold har intet med indskrænkning af kunstnerisk frihed at gøre. Lars von Trier må udfolde sig, som han vil, men tanken om censur blomstrer til gengæld i andre sammenhænge. For eksempel i teatermiljøet. Teaterinstruktør Christian Lollike har kaldt sin seneste forestilling for ”White Nigger/Black Madonna”, hvilket har skabt stor forargelse, da det af nogen anses for at være racistisk. Protesterne har været så voldsomme, at forestillingen har fået ny titel og nu blot hedder ”Black Madonna”, og man aner en slags dobbelt standard i synet på den ellers så ophøjede frie kunstneriske provokation. Den må gerne – som i tilfældet med Lars von Trier – ydmyge og lemlæste mennesker og bryde alle tabuer angående krop, sex og aflivning. Men den må ikke provokere angående race, hudfarve og identitet, for her berører vi én af tidens mest magtfulde strømninger. Nemlig identitetsdyrkelsen og dens galoperende krænkelseskultur.

Teaterdirektør og menneskerettighedstalsmand Josef W. Nilsen bestyrker ens bekymring. I Kristeligt Dagblad udtalte han forleden, at folkene bag ”Black Madonna” burde have ”stukket en finger i jorden og fundet ud af, hvad det har af betydning for andre”. Det er en forrygende formulering, der åbner for en motorvej af indgreb i den kunstneriske ytring. Noget har altid ”betydning” for andre, og det ville være rart, hvis de, der i sin tid anklagede mig for at ville ideologisere og begrænse kunsten – heriblandt Jørgen Leth – nu argumenterede for, at Christian Lollikes teaterforestilling bør tage sin oprindelige titel tilbage. For på dybt foruroligende vis bringer Josef W. Nilsens udtalelse varsel om et indskrænket følelsesregime, hvor racismeanklagen bruges som det våben, der skal få folk til at makke ret. Det er i denne tid så afgørende, at vi bestræber os på at skelne mellem den vigtige samtale om kunstens væsen og det deciderede krav om at få fjernet det, man ikke bryder sig om. Det første er udtryk for en evigt interessant undersøgelse af det etiske og menneskets udtryksformer, der intet har med censur at gøre. Det andet repræsenterer noget decideret ildevarslende ved vor tid. En ophøjelse af den krænkelse, der kan komme til at begrænse og ensrette både kunsten og en del af den frie samtale.